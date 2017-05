Vakbonden Bombardier en regeringen voor plan B

Het NMBS-contract moet daarbij als drukkingsmiddel dienen.

De vakbonden zaten op het kabinet van vicepremier Kris Peeters (CD&V) samen met Peeters, minister van Mobiliteit François Bellot (MR), Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). Na afloop gaven alle partijen aan te willen werken aan een plan B voor een duurzame toekomst van Bombardier in Brugge, met maximaal jobbehoud.

Concreet willen de bonden meegaan in het plan van de Bombardier-directie om van de Brugse vestiging een gespecialiseerde eenheid te maken. Maar dan moet die wel voldoende opdrachten krijgen, klinkt het. "Men wil zich concentreren op testen en bekleding. De mensen zijn bereid om zich om te scholen", zegt Steven Bogaert van de christelijke vakbond ACV. "Maar dan moet er ook extra werk naar Brugge komen. Vandaag kiest men voor afbouwen: minder werk en minder mensen. We weten nochtans dat het mogelijk is om Brugge extra werk te bezorgen." De Vlaamse regering zou het plan kunnen ondersteunen met opleidingssteun om het personeel om te scholen, gaf Bourgeois aan. "Maar", zo zei Peeters, "het is een heel delicaat dossier. We gaan alle inspanningen doen om de werkgelegenheid te behouden, maar niets is zo gevaarlijk als valse hoop geven. We mogen geen illusies de wereld in sturen dat dit een gewonnen zaak is."

Drukkingsmiddel

De federale regering beschikt over een drukkingsmiddel: een miljardenbestelling van de NMBS. Intussen is duidelijk dat Bombardier juridisch niet verplicht is de treinen in Brugge te bouwen, maar er moeten wel procedures gevolgd worden en de kwaliteit moet gelijk blijven. En daar laat Bombardier blijkbaar steken vallen, lieten de ministers verstaan. "We vernemen dat er al vertraging is bij de levering. We zullen daarover met de NMBS-top samenzitten (...) en kijken hoe we toch de werkgelegenheid in Brugge kunnen garanderen", aldus Peeters. Bellot verzekerde dat "de NMBS een moeilijke klant" kan zijn.

In elk geval willen Peeters en zijn collega's dringend nog eens met de Bombardier-top praten. "Wij en de vakbonden zijn zeer teleurgesteld in wat Bombardier heeft aangekondigd. Toen wij Per Allmer (Europese topman bij Bombardier, red.) spraken, klonk er een heel ander geluid. Het vertrouwen heeft een deuk gekregen. Zo gaat men niet met mensen en regeringen om. We zullen dat in het onderhoud met hen ook duidelijk maken", zei Peeters. Als ook het onderhoud met de NMBS-top achter de rug is, komt er opnieuw een overleg tussen vakbonden en regeringen.