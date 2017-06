Vakbonden Bombardier gematigd positief

De raad van bestuur gunde de bouw van 146 nieuwe trams opnieuw aan het Spaanse CAF, maar er zit een commerciële deal in de pijplijn met Bombardier. De Brugse trein- en trambouwer mag ook 53 Antwerpse Hermelijntrams ombouwen. "We staan terug sterker in de onderhandelingen", aldus de vakbonden.

Gemengde gevoelens bij Bombardier. Enerzijds zien ze de bestelling van de 146 trams opnieuw naar Spanje gaan, anderzijds lijkt er ook een rol weggelegd voor Brugge. "Maar we hebben nog geen zicht op de concrete invulling. Hoe groot zal de rol van Brugge worden? We weten niets over de inhoud en over hoeveel werk dit kan opleveren", aldus Steven Bogaert van ACV Metea. Er is nu een "stand still" van 14 dagen rond deze gunning. De bonden hopen tegen dan op meer duidelijkheid.

Hermelijntrams

"Anderzijds is er de ombouw van 53 Antwerpse Hermelijntrams. Dat is dan wel weer goed nieuws. Het is zeker dat die opdracht voor Brugge is. Er gaan nog wel enkele testen aan vooraf, maar we verwachten een positieve evaluatie, zodat we deze opdracht kunnen binnenhalen." Het gaat om een order van 23 miljoen euro.

De vakbonden staan nu terug wat sterker in de onderhandelingen, klikt het. "Het blijft de bedoeling om het 'intentiecijfer' naar beneden te halen. We gingen al van 160 bedreigde jobs naar 146. De ombouw van de trams kan werk opleveren voor 12 tot 15 mensen voor de komende jaren", aldus Bogaert.

Begin mei deelde het bedrijf, na een periode van onzekerheid, mee dat het 160 banen wil schrappen in Brugge.