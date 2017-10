Vakbonden Bombardier ontgoocheld over tramorder De Lijn

Dat zegt Steven Bogaert van ACV-CSC Metea.

Het noodlijdende Bombardier dong mee naar het order van De Lijn, maar greep naast de toekenning. Die werd nog aangevochten bij de Raad van State, met succes, maar uiteindelijk verwierf CAF alsnog de bestelling. Zij mogen nu bovenop de 24 eerder bestelde kusttrams nog eens 24 kusttrams bouwen, goed voor een order van samen 99,7 miljoen euro. De vakbonden van Bombardier hadden gehoopt het order binnen te halen, zodoende dat hun positie sterker was om de afbouw van de Brugse vestiging tegen te gaan.

In mei van dit jaar kondigde de Canadese groep namelijk een forse afslanking aan van hun Brugse vestiging. "Uiteraard vinden we het jammer dat de bestelling niet naar hier komt. Maar inmiddels is er al een sociaal plan en een kader opgemaakt, en we wachten de goedkeuring van de federale regering af. Er zouden uiteindelijk nog 19 naakte ontslagen vallen, anderen vertrekken zelf. Hadden we dit order binnengehaald, dan zouden we het aantal ontslagen verder kunnen verminderd hebben", aldus Bogaert.