Vakbonden Bombardier vrezen voor helft van alle jobs

Zo zouden de las-en schilderactiviteiten verhuizen naar zusterbedrijven in Frankrijk en Tsjechië. Ook het onderhoud wordt mogelijk uitbesteed. In Brugge zouden alleen de assemblage en het testen behouden blijven, en dus niet de volledige afwerking. Ook heeft de directie het plan om alle diensten aan te sturen vanuit Frankrijk, wat dan weer slecht nieuws is voor bedienden en kaderleden. Het bedrijf zou door dit alles in oppervlakte kunnen halveren.

Het is logisch dat het personeel daarop het werk heeft neergelegd, zeggen de bonden. Ook de vakbonden zelf zijn teleurgesteld en emotioneel. “De directie keert terug op een eerdere beslissing. Men had onlangs beloofd dat Bombardier Brugge een volledige productie ging bij houden, tot en met de afwerking. Met keert daarop terug. Dat zet kwaad bloed.”

Morgen houden personeel en vakbonden een optocht. Ze stappen naar de Burg in Brugge.

