Vakbonden Carrefour Sint-Kruis strijdvaardig

Er sneuvelen 28 jobs bij de Carrefour in Sint-Kruis bij Brugge. De hypermarkt wordt een market met een kleinere oppervlakte. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt op de ondernemingsraad.

Vakbond wil hypermarkt behouden

De vakbond reageert strijdvaardig en sluit acties zeker niet uit. Ze hopen de winkel als hypermarkt te kunnen behouden en het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Vakbondsafgevaardigde Tristan Cools: "Als men het aantal ‘slachtoffers’ wil inperken, dan is er maar één optie, en dat is het behoud van een hypermarkt. Daarmee is nog niet gegarandeerd dat er geen jobs zouden sneuvelen, maar in ieder geval denk ik dat dat een betere optie is dan het overgaan naar een market.​"

De winkel bijft voorlopig gewoon open. Het personeel moet eerst voldoende geïnformeerd worden, klinkt het. Gestaakt wordt er voorlopig niet, en er zijn ook geen acties. Al kan dat snel keren.

