Vakbonden De Zande dreigen met acties

Het gemeenschappelijk vakbondsfront in de gemeenschapsinstelling De Zande, met campussen in Ruiselede, Beernem en Wingene, zijn misnoegd na het vertrek van hun directeur.

Zij eisen een onderhoud met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en dreigen met acties. "Het personeel van gemeenschapsinstelling De Zande reageert geschokt op de beslissing dat hun directeur moet vertrekken na het annuleren van het recente examen van algemeen directeur binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienstdoende algemeen directeur was nochtans eerste laureaat van de twee onderdelen van de bevorderingsprocedure", aldus het vakbondsfront.

Volgens de bonden leverde de directeur de voorbije jaren goed werk af en had het personeel het volle vertrouwen in de plaatselijke directie. "Het personeel van de gemeenschapsinstellingen, gesteund door de drie representatieve vakbonden, is ervan overtuigd dat goed functionerende maar kritische directieleden door het hoofdbestuur monddood gemaakt worden.