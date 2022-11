Vakbonden delen soep uit in Roeselare

In Roeselare hebben de vakbonden vanmorgen actie gevoerd aan het winkelcentrum Mammoet. Daar kregen de shoppers een kommetje soep.

Bij een kommetje soep gingen de bonden in gesprek met de mensen die inkopen komen doen. Ook zij voelen dat het leven een pak duurder is geworden.

"Indexatie is niet voldoende"

De automatische loonindexatie draait overuren dit jaar, maar dit is niet voldoende, zeggen de vakbonden.

"Er liggen twee belangrijke dossiers op tafel. De onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord, en over de verhoging van de sociale uitkeringen."

De bonden zijn tevreden over de stakingsbereidheid. In heel wat bedrijven is er vandaag geen activiteit.