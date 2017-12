Vakbonden en directie Mc Bride bereiken akkoord

De vakbonden en de directie van het bedrijf Mc Bride in Ieper zijn gisteravond laat tot een ontwerpakkoord gekomen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

Eergisteren brak een spontane staking uit bij de schoonmaak- en cosmeticaproducent omdat de onderhandelingen rond een nieuwe cao spaak zijn gelopen. Onlangs waren er ook stakingen in de Waalse vestiging in Estaimpuis. Na lang onderhandelen kwam er een akkoord uit de bus en bekwamen de werknemers onder meer ecocheques. Het personeel in Ieper meende daar ook recht op te hebben. Het ontwerpakkoord wordt voorgelegd aan de werknemers.

Lees ook http://www.focus-wtv.be/nieuws/spontane-staking-bij-mcbride-ieper