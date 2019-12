Vakbonden voeren actie tegen uitbesteding Oostendse stadsdiensten

In Oostende hebben verschillende vakbonden vrijdag actie gevoerd tegen de beslissing van de stad Oostende om de catering, de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg te privatiseren. Het personeel staakt en er was een sinterklaastocht tot aan het stadhuis als teken van protest.

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is het niet de bedoeling dat er ontslagen vallen door de privatisering.

De stad Oostende wil de cateringdienst en de gezins- en thuiszorg uitbesteden omdat beide diensten te verlieslatend zijn. Dat veroorzaakte de afgelopen dagen heel wat commotie en er heerst ongerustheid over jobs in beide diensten. Daarom voerden de vakbonden vrijdag actie. Het personeel staakt en er werd bij wijze van protest een sinterklaastocht gehouden van aan het Sociaal Huis tot aan het stadhuis. Daar werd een brief met eisen en de vraag om de diensten niet te privatiseren overhandigd.

Burgemeester Tommelein is niet blij met de acties en kwam de kleine driehonderd betogers niet ontmoeten. "Wij willen in overleg gaan met de vakbonden omdat we de bezorgdheden snappen. Ook de acties begrijpen we. Maar er is een verschil tussen actie voeren en staken. Het stadsbestuur stelt vast dat het overleg in het gedrang komt door stakingen", klinkt het bij Tommelein.

De burgemeester verzekerde eerder dat het niet de bedoeling is dat er ontslagen vallen. "We gaan nu gesprekken aan met externe partners om de activiteiten voort te zetten. Ik begrijp de ongerustheid maar het is zeker niet de bedoeling dat er ontslagen vallen", vertelde de burgemeester. De vakbonden zijn teleurgesteld over de verstandhouding met de burgemeester. "We hadden gehoopt dat de burgemeester tenminste naar beneden zou komen om ons te ontmoeten. Wij hebben nooit een gesprek gehad over die privatisering zelf, dus volgens ons is het eerder de burgemeester zelf die niet in gesprek gaat", vertelt Martine Dewitte, secretaris van het ACV.

