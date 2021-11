Vakbondsactie: Politie houdt elke donderdag controles

De lokale politiezones willen vanaf nu elke donderdag in onze provincie controles houden op de invalswegen naar de centrumsteden. En na verloop van tijd willen ze ook op andere plaatsen en op andere dagen actie voeren, tot er een loonsverhoging komt.

“Korpsen in West-Vlaanderen hebben nu gemiddeld een manschappentekort van 10% omdat steeds minder jongeren de job aantrekkelijk vinden,” zegt Bert Lernout, provinciaal voorzitter van VSOA, de grootste politievakbond.

De vakbonden protesteren ook tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zegt het onbegrip van de politievakbonden te begrijpen. "Nu in enkele maanden een achterstand van 20 jaar wegwerken (de laatste loonsverhoging dateert van de politiehervorming in april 2001), is niet eenvoudig." De minister herhaalt ook dat de politiemensen mogen rekenen op haar engagement om een oplossing te zoeken en vooruitgang te boeken.