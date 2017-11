Vakbondsactie tegen sociale dumping in Rekkem

Langs de Franse kant wordt tot 10 uur een filteractie gehouden om te protesteren tegen de sociale dumping. De vrachtwagenchauffeurs ontvangen een actiekrantje. Dat is vernomen van vakbondsverantwoordelijken aan de grensovergang.

De actie wil vrachtwagenchauffeurs sensibiliseren over de voorstellen van de Europese Commissie rond de detacheringsregels van werknemers. Die garanderen niet de veiligheid van de burger, noch een eerlijke concurrentie of een efficiënte strijd tegen de sociale dumping of betere levens- en arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, klagen de vakbonden aan.

"Van het principe 'loon in het land waar je werkt' wordt in het voorstel een uitzondering gemaakt voor de transportsector. Het wordt op de lange baan geschoven", zegt Liesbet Verboven van ACV-Transcom West-Vlaanderen. "Dat is zo krom als wat en is ook niet goed voor de Belgische chauffeurs".

De filteractie op de E17 gebeurt vanuit Frankrijk naar België. "We hebben de medewerking van de politie gevraagd", aldus nog Verboven. Volgens Bertrand Merlevéde (CSC-Transcom) nemen momenteel 200 tot 300 mensen aan de actie deel.

Op meerdere plaatsen in Frankrijk en aan Franse grensovergangen worden overigens acties gehouden op initiatief van de transportsecties van de vakbonden