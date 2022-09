Vakbondsactie woensdag: 2 op 3 bussen rijden

Hinder op het spoor wordt niet verwacht. De bonden mobiliseren voor betaalbare energie en voor meer loon.

Woensdagvoormiddag vindt op het Brusselse Muntplein een manifestatie plaats, gevolgd door een betoging. De verwachting is dat ook chauffeurs van De Lijn en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zullen deelnemen aan de actie. De Lijn werkt alvast aan een alternatieve dienstverlening.

Verzekerde dienstverlening

Zes op de tien bussen en trams zullen alvast rijden, aldus de openbaarvervoermaatschappij. In de provincie Antwerpen zal 56 procent van de bussen en trams uitrijden, In Oost-Vlaanderen 67 procent, in Vlaams-Brabant 63 procent, in Limburg 56 procent en in West-Vlaanderen 66 procent. In de steden Antwerpen en Gent zal dat respectievelijk 44 en 52 procent zijn. Zes op de tien kusttrams zullen uitrijden.

Check de aangepaste regeling online

In de loop van maandagavond zal de aangepaste dienstverlening geconsulteerd kunnen worden op de site of via de app van De Lijn. Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verwacht hinder. In welke mate is voorlopig nog moeilijk in te schatten.

De vervoermaatschappij zal de reizigers de hele dag op de hoogte houden, belooft ze. Bij het spoor wordt geen hinder verwacht, klinkt het bij de NMBS.