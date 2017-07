Vakbondsstaking zorgt voor grote hinder De Lijn

De staking van de drie vakbonden zorgt ook vandaag voor ernstige hinder op ons net. Vooral in Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen is de dienstverlening zwaar verstoord. In Limburg is de hinder het kleinst.

Ook vandaag is de dienstverlening van De Lijn zwaar verstoord in West-Vlaanderen. De hinder is het grootst voor de stadsnetten: in Oostende, Brugge en Kortrijk rijden de bussen zeer onregelmatig, in Knokke rijdt geen enkele bus. In Roeselare rijden de bussen wel normaal. De streeklijnen in West-Vlaanderen zijn minder verstoord. Ongeveer 60 % van de bussen rijdt. Er rijdt een beperkt aantal Kusttrams.

Geen ticketverkoop

De kleine kusttramwinkels moeten sluiten door de vakbondsactie. Bijgevolg worden van vrijdag tot en met maandag geen vervoerbewijzen en Pluskaarten verkocht in Lijnwinkels langs het Kusttramtraject. Je kan best reizen met een sms-ticket, m-ticket of een Lijnkaart uit een ander verkooppunt.

De Lijn geeft een nieuwe update rond 14.00 uur. Op de website kan je er ook een attest downloaden, mocht je door de actie niet of te laat op het werk aankomen.