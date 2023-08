"Vaker lastig gevallen & gepest": dader steekpartij Blankenberge blijft maand langer in cel

De Afghaan die vorige week een jongen van 15 neerstak aan het station van Blankenberge werd vaak lastig gevallen en gepest in die buurt. Maar of dat hem er toe heeft aangezet om het slachtoffer te verwonden, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt zijn advocaat.

De raadkamer in Brugge besliste vanmiddag dat hij een maand langer in de gevangenis blijft.

"Vaker lastig gevallen"

Vorige week valt een Afghaanse man van 27 jaar aan het station van Blankenberge een jongen van 15 aan met een mes. Hij steekt hem in de rug en vlucht weg. De hulpdiensten brengen het slachtoffer naar het ziekenhuis. Hij herstelt op dit moment thuis van zijn verwondingen.

Wat de man toen heeft bezield, is nog niet duidelijk. Maar de advocaat van de verdachte zegt wel dat hij vaker werd lastig gevallen.

Advocaat Kris Vincke: "Hij verhaalt daarin ook dat hij al een tijdje dakloos was, dat hij ook daar ter plaatse nu en dan werd lastig gevallen, ook agressief, zelfs geslagen werd en ik vermoed dat dat één van de uitvallen is geweest. Waarmee we niet zeggen dat het slachtoffer daar rechtstreeks kan aan gelinkt worden. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. - Het is niet zo dat dader en slachtoffer elkaar kennen? Toch niet persoonlijk, zeker niet."

"Cliënt is emotioneel"

De man werd na het steekincident door de politie gevonden in een leegstaand gebouw vlakbij. Bij de arrestatie schiet een politieagent de man in de arm, waar hij nog van herstelt.

"Verder is de cliënt vrij emotioneel over wat er is gebeurd. Er is een psychiater aangesteld, er is een wetsarts aangesteld, de gebruikelijke opdrachten, waarschijnlijk nog herverhoren of verhoren van getuigen. Op basis van dat dossier zal bepaald worden welke richting het finaal krijgt."

De raadkamer van Brugge heeft de aanhouding van de verdachte in elk geval met één maand verlengd.

LEES HIER MEER: