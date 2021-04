Vaker ongevallen gelinkt aan alcohol in West-Vlaanderen, door corona wel gedaald

In onze provincie laten vooral mannen tussen 21 en 30 en vrouwen tussen 41 en 50 zich betrappen met een glaasje op achter het stuur. Dat gaat mee met de nationale trend. Maar we scoren dus algemeen bovengemiddeld.

Ook wat betreft het aantal dodelijke ongevallen gelinkt aan alcoholmisbruik scoort West-Vlaanderen meer dan gemiddeld: 16 doden in de voorbije drie jaar.

Daling vorig jaar

Al leidt de coronacrisis wel tot een positief effect: het aantal pv’s in dat verband is vorig jaar duidelijk gedaald, het aantal ongevallen gelinkt aan alcoholmisbruik ook. “Toch is het probleem zeker niet opgelost,” zegt Nathalie Muylle. “Ondanks de lockdown met strenge beperkingen in maart en april vielen nog steeds elf dodelijke verkeersslachtoffers door alcohol in het eerste semester van 2020. De andere parameters, zoals de leeftijd en het geslacht van de overtreders, blijven constant.”