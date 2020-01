Steeds vaker kampen senioren aan zee met psychologische problemen. Binnen de zorg is het een vaak vergeten groep. Sinds 3 maanden is in Oostende en Bredene een eerstelijnspsychologe aan het werk die zich specifiek richt op 65-plussers.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 3 senioren kampen met vereenzaming, depressie of rouwproblemen. In het ergste geval kan het ook tot zelfdoding bij senioren leiden. Ontstellend zijn ook de statistieken van zelfdoding bij senioren. Vooral mannelijke 75 plussers komen in de hoogste risicocategorie terecht.

Het project is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het is laagdrempelig en voor iedereen in Bredene en Oostende. Wellicht gaat de psychologe dit jaar alleen meer dan 200 senioren helpen.