In Oostende hangt er al het hele weekend romantiek in de lucht met Liefde tussen de Lijnen.

Valentijn staat voor de deur en in Oostende kan je nu al genieten van een minifestival dat in het teken staat van de liefde. Liefde tussen de Lijnen is al jaren een vaste waarde en staat in het teken van passie en romantiek.Bekende schrijvers delen hun ervaringen tijdens voorleessessies en onder leiding van een stadsgids maak je kennis met liefde en gastronomie.

Liefde tussen de Lijnen in Oostende loopt nog tot zondagavond.