Valkenier kritisch voor fopeieren om meeuwen te verjagen

De stad zal fopeieren in de nesten leggen, waardoor de meeuwen hun nesten zullen verlaten eens ze door hebben dat er van hun legsel niet veel in huis zal komen.

"Zelf help ik de stad al verschillende jaren met het meeuwenprobleem", zegt de man. "Een meeuw die na een 12-tal dagen geen leven of goede temperatuur in het ei voelt, gooit die direct het nest uit en begint opnieuw". De valkenier zegt ook dat het inzetten van een havik in het broedseizoen niet lukt. "De meeuwen verdrijven de havik in groep en geven hun leven voor hun kroost".

Claude Velter, die verbonden is aan het vogelopvangcentrum van Oostende zegt dan weer dat er aan de nepeieren een hele studie vooraf is gegaan. En dat de eieren uit kunststof warmte vasthouden, waardoor ze wel effect hebben.