Valse bankmedewerkers aan de slag in Brugge: ‘5.000 euro armer’ - politie pakt verdachte op

De Brugse politie heeft opnieuw een verdachte in een onderzoek van informaticabedrog bij de kraag vatten. Bij een alerte bediende van een multimedia winkel in hartje Brugge ging een belletje rinkelen toen een klant opvallend veel dure aankopen deed in een korte tijdspanne.

De verkoper zette zelf de achtervolging in en belde meteen ook de politie, die ter plaatse kwam en de verdachte kon inrekenen.

5.000 euro armer

De cybercrime cel van Politie Brugge krijgt nog steeds dossiers binnen van de zogenaamde truc met ‘valse bankmedewerkers’. Een medewerker van een bank belt het vermeende slachtoffer dat er iets niet pluis is met zijn of haar bankkaart, waarop de bank laat weten iemand langs te sturen om de kaart op te halen en onbruikbaar te maken. Tijdens het telefoongesprek of bij het bezoek van die valse bankmedewerker wordt de code ontfutseld bij het slachtoffer. De bankkaart wordt in het bijzijn van het slachtoffer prominent ‘geknipt’ maar de chip blijft evenwel ongeschonden zonder dat het slachtoffer er acht op slaat. De oplichters nemen de kaart mee om daarna nog snel aankopen te doen en cash af te halen voor het slachtoffer merkt dat er verdachte verrichtingen gebeuren en alarm slaat. Ook deze week werd een bejaarde man zo 5000 euro armer.

Parket

Dinsdagmiddag belde een verkoper van een winkel in centrum Brugge de politie met de melding dat ze een verdachte klant over de vloer kregen. Zonder veel twijfelen kocht die persoon opvallend veel elektronische toestellen, wat op zich al verdacht is. De bediende rook onraad en zette zelf de achtervolging in. Hij belde intussen ook naar de politie die de achtervolging verder zette en de verdachte kon oppakken. Al snel bleek dat de verdachte kan worden gelinkt aan meerdere feiten. Het is nu aan het Brugse Parket om verder stappen te ondernemen.

Extra waakzaam

Politie Brugge verwittigt opnieuw: wees extra waakzaam wanneer de bank belt, je code opvraagt en iemand langs stuurt. Bankmedewerkers gaan nooit zomaar bij de mensen thuis. De politie bellen, is de enige goede reflex. Laat niemand zomaar binnen in de woning!