Valse e-mails van politie weer in omloop

Je wordt zogezegd opgeroepen in verband met zedenfeiten. De bedoeling is om je bang te maken en geld af te troggelen. Die vorm van oplichting is niet nieuw, maar steekt nu opnieuw de kop op.

De politie adviseert om phishing e-mails meteen te verwijderen en niet op vreemde links of bijlagen te klikken. Wie het het slachtoffer is van oplichting met een valse e-mail wordt aangeraden om daarvan een aangifte te doen bij politie.