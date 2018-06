Van 2 naar 7 schoolstraten in Brugge

Er waren al twee schoolstraten, aan basisschool De Triangel in Sint-Andries en aan OLVA Sint-Katarina in Assebroek, en die zijn positief geëvalueerd. De omgeving is veiliger en er komen meer ouders en kinderen met de fiets of te voet. Daarom komen er vijf schoolstraten bij.

Dit zijn de locaties:

• Basisschool Sint-Lodewijkscollege Christus-Koning, Gerard Davidstraat 57

• Basisschool Manitoba, Manitobalaan 48 in Sint-Andries

• Basisschool Mozaïek, Pastorieweg 4 in Sint-Kruis

• Basisschool De Zonnetuin, Beeweg 32 in Sint-Kruis

• Basisschool Sint-Michiels – afdeling B, Sint-Michielslaan 33 in Sint-Michiels