Van 90 naar 120 km/u op Expresweg in Brugge?

Thomas Wielfaert van Brugse Mobiliteit Anders heeft de petitie opgestart, naar aanleiding van de werken op de Expresweg die bijna afgelopen zijn. ‘Sinds enkele jaren heeft men zonder reden de snelheid op de Expresweg verlaagd van 120 naar 90 tussen de Bevrijdingslaan en de fietsersbrug net voor de bocht aan B-park, dit in beide richtingen uiteraard. Met de petitie wil ik 120 km/u opnieuw de norm laten zijn vanaf de Bevrijdingslaan tot de splitsing A11/N31 - Zeebrugge, en vanaf de splitsing A11/N31 - Brugge tot net voor de brug over het kanaal Brugge-Oostende,' zegt Wielfaert.

Thomas Wielfaert haalt een aantal argumenten aan, waarom de snelheid op de Expresweg N31 volgens hem omhoog zou mogen. ‘De op- en afritten van de Oostendse Steenweg zijn lang genoeg om snelheid te maken of om af te remmen. Dat is ook zo voor de op- en afritten van de Blankenbergse Steenweg. Er ligt een recente, kwalitatieve nieuwe asfaltlaag en er is een nieuwe, veilige middenberm en alles is ingericht als autosnelweg.'

Op 6 dagen tijd staat de teller van de onlinepetitie op ruim 700 handtekeningen.

