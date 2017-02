Van Avermaet wint Omloop, Vanmarcke knap derde

De koers barstte open op de kassien van de Donderij met een grote valpartij. Het grootste slachtoffer was Tom Boonen, maar ook Alexander Kristoff, Jens Debusschere en Jelle Wallaeys gingen tegen de grond.

Bij favorieten die wel overeind bleven werd niet gewacht: een sterke Stuyven vlamde als eerste de Taaienberg op, gevolgd door Van Avermaet, Theuns en ook Vanmarcke. Ook Peter Sagan kon vanuit de achtergrond makkelijk komen aansluiten.

Bij de derde en laatste passage op de Haaghoek was het Sagan die imponeerde: de Slovaak reed op zijn eentje het gat op de kopgroep dicht. Enkel Van Avermaet, Vanmarcke en de Fransman Gougeard konden enigzins volgen.

Voor Boonen startte zijn afscheidstournee in mineur, want de Kempenaar moest op 35 km van de meet opgeven. De Omloop zal voor altijd een lege plek op zijn palmares blijven.

Sep Vanmarcke, naar eigen zeggen nog niet in topvorm dit weekend, trok nog een keer door over kasseien van de Paddenstraat .Enkel de Olympisch kampioen Greg Van Avermaet en de Wereldkampioen Peter Sagan waren in staat om renner uit Waregem te volgen.

Het trio Vanmarcke-Van Avermaet-Sagan werkte goed samen. De voorsprong schommelde voortdurend rond de 30 seconden, maar dat was voldoende om samen naar de aankomst in Gent te rijden.



In de spurt was Van Avermaet de snelste, voor Sagan en Vanmarcke.