Van Baarle wint Omloop Het Nieuwsblad, Vanmarcke tiende

Al vrij snel vormde zich een kopgroep van zeven renners met onder meer West-Vlamingen Jelle Wallays en Louis Blouwe.

Net voor het aansnijden van de Valkenberg, de vijfde helling van de dag, smolt achter de zeven leiders alles samen. De Lie ging op 50 kilometer van de finish tegen de vlakte. Dit slechte voorbeeld werd wat verderop gevolgd door zijn teamgenoot Jasper De Buyst en Laurenz Rex. De kopgroep was dan al uiteen gespat. Enkel Jelle Wallays, Mathias Norsgaard en Mathis Le Berre bleven nog voorop.

Op de top van de Molenberg werden ook zij gegrepen. Dat was het sein voor Dylan van Baarle, Florian Vermeersch, Jonathan Milan en opnieuw Mathis Le Berre om te gaan versnellen. De Berendries was er te veel aan voor Milan en Vermeersch moest eveneens laten lopen. Van Baarle stoof alleen de Muur van Geraardsbergen op. Achter de Nederlander sloegen Tim Wellens, Arnaud De Lie en Matej Mohoric de handen in elkaar.

VAN BAARLE WINT EERSTE VOORJAARSKLASSIEKER

Op de top van de Bosberg, de twaalfde en laatste helling van de dag, had Van Baarle nog 15 seconden voor op De Lie, Wellens, Mohoric en zijn teamgenoot Laporte. De grote groep volgde op 40 seconden. Van Baarle moest de laatste 11 kilometer, tegen de wind in, alleen volmaken, en deed dat bijzonder goed, terwijl Laporte uitstekend afstoppingswerk leverde. De groep met De Lie werd in de laatste 350 meter nog ingelopen door het peloton. Toch slaagde de Waal er nog in de tweede plaats te bemachtigen. Het is de eerste zege van het seizoen voor Van Baarle, vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix. Op de erelijst van de Omloop is hij de opvolger van zijn teamgenoot Wout van Aert. Die stond dit jaar niet aan de start.