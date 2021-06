Van betonvlakte naar speel- en ontdekkingstuin

In basisschool Sint-Paulus in Kortrijk hebben ze de betonnen vlakte van hun speelplaats omgetoverd tot een klimaatspeelplaats met heel veel mogelijkheden.

Vorig jaar kon de speel- en ontdekkingstuin niet worden ingehuldigd, maar nu staat de hele speelplaats in bloei en zou niemand op school dit nog kunnen missen. Morgen komt zelfs de Vlaams minister van Milieu Demir kijken naar wat ze in Kortrijk hebben gerealiseerd.

Cedric Ryckaert, Sint-Paulus basisschool Kortrijk: “Het idee is dat we met kinderen, ouders en het schoolteam een nieuw soort speelplaats hebben ontwikkeld. Water, lucht, biodiversiteit en ontharding hebben hier een belangrijke plek gekregen. Eigenlijk is buiten leren en buiten spelen een enorme troef geworden in deze school.”

Van betonvlakte zoals zo vaak op speelplaatsen naar dit, was een duurzaam schooltraject met heel wat inspraak. De nieuwe speelplaats heeft diverse functies en helpt het klimaat vooruit. “Vroeger hadden we één boompje. Nu hebben we er 40. We hebben 150 struiken en ook een bijenhotel. We gaan ook met de kinderen onderzoekend aan de slag. Het klimaat speelt hier een belangrijke rol. Er is een weerstation. We hebben ook kippen.”