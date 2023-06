Van boodschappen bij uw thuis tot ontmijnen: nieuwste snufjes op dronebeurs

We gaan drones voor steeds meer zaken gebruiken, de toekomst van de sector ziet er rooskleurig uit. Dat was de boodschap op Drone West, de grootste dronebeurs van West-Vlaanderen in Oostende.

En drones vinden we straks trouwens niet alleen in de lucht: zo rijden er op het platteland, in de Westhoek bijvoorbeeld- straks onbemande wagentjes met de boodschappen tot bij je thuis.

Niet enkel in de lucht

Wanneer je aan drones denkt, kijk je bijna automatisch in de lucht, maar ook op de weg of onder water doen ze hun werk.

Sven Nachtergaele van POM West-Vlaanderen: "Als ik het heb over drones dan spreek ik eigenlijk over onbemande rijtuigen en ook onbemande vaartuigen. Dus kortom, overal waar er geen persoon aan het stuur zit."

Met de Noordzee hebben we in onze provincie dus een extra troef. Zo kunnen ze de gloednieuwe ontmijningsdrone van het Oostendse bedrijf Exail meteen in zee uittesten.

Brecht Govaerts van Exail: "Die gaat eigenlijk naar de mijn toe varen en eens dat hij bij de mijn komt, gaat hij nog eens goed gaan filmen met de camera hier vooraan of dat het effectief wel een gevaarlijke mijn is. En als we dat gedetecteerd hebben in ons moederschip op de beelden, gaat deze drone eigenlijk van zelf ontploffen."

Boodschappen met drone

En ook Colruyt kijkt naar onze provincie. Met zelfrijdende wagentjes brengen ze binnenkort boodschappen tot bij de voordeur van de klanten.

"Wij willen eigenlijk ook naar minder stedelijke gebieden gaan", zegt Gregory Pinte van Colruyt Group. "En daar zijn die autonome voertuigen eigenlijk heel geschikt voor zoals bijvoorbeeld hier in West-Vlaanderen."

Voor beveiliging

Al is niet iedere levering via drones helemaal koosjer.

Stijn Willekens van Active Drone Security Solutions: "Denk bijvoorbeeld aan gevangenissen, aan drones die er eigenlijk niet thuishoren voor het leveren van allerlei bizarre pakjes of gsm’s. Wij gaan ze in eerste instantie gaan detecteren, we gaan ze in tweede instantie gaan identificeren. Wat dat vooral naar politiediensten het makkelijker maakt om die drones en vooral de piloten te gaan oppakken."

Aan toepassingen dus geen gebrek. Al zit er nog rek op, zeker wat betreft het vervoer van mensen. Wie weet maken we binnenkort zelfs een reisje met een drone.