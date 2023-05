Van bouwdok in Zeebrugge tot Casino van Middelkerke: Open Wervendag in West-Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte strijkt ook dit jaar Open Wervendag weer neer in West-Vlaanderen. Vandaag kun je tal van werven bezoeken in onze provincie. Een overzicht van de grootste werven.

Stadhuis Roeselare

Roeselare renoveert het stadhuis. Op de Grote Markt beschikt de stad straks over een innovatief stadhuis dat zal voldoen aan de normen en perfect opgaat in het stadscentrum. In de toekomst moet het stadhuis plaats bieden aan het stadsbestuur en ongeveer 300 werknemers.

Meer info: klik hier.

Nieuwe kaaimuur Blankenberge

In opdracht van Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kunst bouwt de badstad een nieuwe kaaimuur langs de Franchommelaan. De kaai moet het centrum van Blankenberge verder beveiligen tegen een stormvloed vanop zee.

Meer info: klik hier.

Bouwdok Zeebrugge

In kader van de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen heeft ook Zeebrugge een belnagrijke rol. In de West-Vlaamse havenstad worden in het Bouwdok acht tunnelelementen van 160 meter gebouwd. De tunnelelementen moet in de toekomst de linker- en rechteroever in Antwerpen met elkaar verbinden.

Meer info: klik hier.

Nieuw Casino Middelkerke

Nog aan de kust zijn ze in Middelkerke volop bezig aan de bouw van een nieuw casino. Het nieuwe casino moet perfect overvloeien in het kustlandschap en een belangrijke blikvanger worden aan de Belgische kust.

Meer info: klik hier.

Op- en afrittencomplex A19-R8 Kortrijk

De komende jaren krijgen de op- en afritten langs de A19 en de R8 in Kortrijk een totale make-over. In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer bouwt Kortrijk onder andere een trompetaansluiting die komaf moet maken met files. Verder komt er onder meer ook een volwaardige verkeerswisselaar aan de aansluiting tussen de A19 en de R8, zodat verkeerslichten en kruispunten niet meer nodig zijn.

Meer info: klik hier.