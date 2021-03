Van der Poel wint Strade, knappe race van Vermeersch

De 26-jarige Nederlander toonde zich de sterkste van een elitegroepje van acht, dat op 50 kilometer van de aankomst ontstond en waaruit Quin Simmons door een lekke band wegviel. Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Egan Bernal, Tom Pidcock en Michael Gogl reden de finale. Van Aert, vorig jaar winnaar, moest op 21 kilometer van de streep bij een tempoversnelling van Alaphilippe lossen, maar kon nog opnieuw aansluiten.

Beslissende aanval

Op 12 kilometer van de streep plaatste Van der Poel bergop een beslissende demarrage, alleen Alaphilppe kon meteen mee en wat later kon ook Bernal aansluiten. Op de slotklim reed Van der Poel ook zijn laatste twee belagers uit het wiel. Alaphilippe strandde op vijf seconden, Bernal op twintig. Voor Van der poel is het de tweede zege van het seizoen, de tweede in de WorldTour ook, na de openingsrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Knappe race Vermeersch

Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), geboren in Roeselare, reed een hele knappe race. Hij kwam als derde belg over de streep in Siena. Ondanks een valpartij kon hij zich voorin handhaven, met een veertiende plek als gevolg.

.