Van deze bijsluiter word je écht blij: West-Vlaamse apothekers verdelen BLIJsluiters

Het is wetenschappelijk berekend: 17 januari is de dag in het jaar waar de mensen het vaakst neerslachtig lopen, of zich weemoedig voelen. Voornemens van nieuwjaar zijn gesneuveld, de dagen zijn nog steeds donker en kort, en het is ook de eerste werkdag van de week. (lees verder onder de foto)

De West-Vlaamse apothekers verdelen daarom net vandaag de BLIJsluiter. Acteur Wim Opbrouck deed onlangs een oproep naar positieve boodschappen voor op die poster. Er kwamen honderden inzendingen binnen, een selectie daarvan staat nu op die BLIJsluiter. De poster is ook geillustreerd met tekeningen van illustratrice en cartooniste Laura Janssens.