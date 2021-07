Van Grieken breekt lans voor Vlaamse frontvorming op 11 juli-viering in Kortrijk

Het Vlaams Belang heeft de Vlaamse feestdag gevierd in Kortrijk. Het evenement werd ingevuld met randanimatie voor volwassenen en kinderen en een eigen radio-uitzending met politieke interviews. Centraal stond de toespraak van voorzitter Van Grieken, die werd ingeleid door Kamerleden Vermeersch en Pas. Zij gaven de 11 juli-boodschap mee van de partij: de Vlaamse regering moet zich stoutmoediger opstellen ten aanzien van het federale bestuursniveau en emanciperen.

Pas benadrukte dat "Vlaams geld in Vlaamse handen” moet blijven. En aan N-VA-voorzitter Bart De Wever werd dan weer door Van Grieken een oproep gedaan om de animositeit ten aanzien van het Vlaams Belang te laten varen, “net zoals de N-VA-kiezer dat vraagt”, om “de gemeenschappelijke Vlaamse doelen eindelijk te realiseren. Want ofwel slagen we samen, of falen we apart”.