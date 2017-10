The Van Jets stellen nieuwste plaat voor

De Oostendse rockband The Van Jets hebben in de Grote Post in hun thuisstad hun nieuwste plaat voorgesteld.

Future Primitives is intussen al hun vijfde plaat toe. Deze keer vonden The Van Jets hun inspiratie in enkele fenomenen in de samenleving waar geweld en negatieve gevoelens meer en meer de kop opsteken.

En Oostende sluit hun Van Jets in de armen en ook omgekeerd. Het album is dit keer in de studio van de Grote Post opgenomen. De vorige platen zijn opgenomen in een Parijse of Londense studio. Johannes Verschaeve: “De meerwaarde van hier in de studio te zitten, is dat vooral de tijd niet tikte zoals in een studio in Londen of Brussel. We konden in alle vrijheid dingen doen zonder er bij na te denken. Soms zijn dat de beste dingen. Dat hoor je ook op de plaat.” Voor wie de première in Oostende miste: The Van Jets pakken op 21 december uit met een grote show in de Brusselse AB.