The Van Jets wuiven fans uit op uitverkocht AB

De Oostendse rockers van de band The Van Jets geven vanavond hun afscheidsconcert in de Ancienne Belgique. En dat na een carrière van ruim 15 jaar.

Wie erbij wil zijn is er al aan voor de moeite, want het concert was in een mum van tijd uitverkocht. Daarom besloot de groep ook morgen nog een concert te geven in de legendarische concertzaal waar ze in 2004 de Humo's Rock Rally wonnen.

De groep rond frontman Johannes Verschaeve scheerde de jongste jaren hoge toppen.

De band stond vijf keer op Rock Werchter en vijf keer op Pukkelpop en stond met vijf nummers op één in De Afrekening (Studio Brussel). Daarvan stond het nummer 'The Future' het langst op die plaats (7 weken). Hun laatste single 'Who does' dateeert van maart dit jaar. Ze brachten vijf albums uit.

Ook wij hadden uiteraard ook aandacht voor dit West-Vlaams talent de laatste jaren. Zo waren wij erbij op de Europafeesten in TIelt in juli van dit jaar. U ziet ze hier in dit fragment aan het werk.

