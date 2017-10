Van Lierde geeft op in Hawaii

Frederik Van Lierde heeft in het begin van de marathon opgegeven in het Ironman wereldkampioenschap. Mentaal gekraakt na een zoveelste tegenslag.

Het wedstrijdscenario verliep perfect voor Van Lierde, die netje meeschoof met de kopgroep na het zwemmen. Op weg naar het keerpunt was hij zelfs opgeschoven naar de zevende plaats, maar daar liep het fout. In de bevoorradingszone bleek zijn zak met special needs nog niet klaar te staan. Van Lierde moest vijf minuten wachten, en begon dan aan een hopeloze achtervolging. Hij wisselde als zestiende op bijna twaalf minuten van Cameron Wurf, die een nieuw fietsrecord in Hawaii vestigde in iets meer dan 4u 12 minuten.

Van Lierde begon nog wel aan de marathon, maar gaf na een paar kilometer op. Mentaal gekraakt na een zoveelste tegenslag. Ook twee jaar geleden werd hij genekt door bevoorradingsproblemen, en vorig jaar was er de onterechte tijdsstraf. Bovendien was er dit jaar de overval in Zuid-Afrika, en de harde botsing met een douchekop in Nice. De vorm was er wel, dat had hij in Nice en Vichy bewezen, maar de triatlongoden (en de Ironman organisatie) stonden duidelijk niet aan zijn kant.