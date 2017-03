Van Lierde neergeknuppeld en overvallen in Zuid-Afrika

Triatleet Frederik Van Lierde is in Zuid-Afrika overvallen door een bende jongeren. Dat schrijft de Zuid-Afrikaanse krant Herald Live.

Op de Facebookpagina van de Ironman van 2013 wordt bevestigd dat Van Lierde 'herstelt van een incident' nadat hij werd aangevallen door een groep.

Van Lierde is in Zuid-Afrika om er zich voor te bereiden op de Ironman van Port Elizabeth op 2 april. Zijn deelname zou niet in gevaar komen.

Volgens Herald Live werd Van Lierde tijdens een trainingsrit met de fiets verplicht te stoppen, daarna op het hoofd geslagen met een stok en vervolgens beroofd. Een ooggetuige merkte de aanval op en verwittigde de hulpdiensten. De triatleet werd overgebracht naar het ziekenhuis maar werd daar inmiddels weer ontslagen. Op de Facebookpagina van de triatleet bevestigt men dat hij "relatief ongeschonden" uit het incident is gekomen en "de intentie heeft" om deel te nemen aan de race.