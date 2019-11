Van Lierde zesde in Cozumel

Frederik Van Lierde is zesde geworden in de Ironman van Cozumel. In de tweede helft van de marathon verloor hij zijn podiumplaats.

Frederik Van Lierde sluit zijn voorlaatste seizoen als professioneel triatleet af in Cozumel, een eiland voor de Mexicaanse kust. Er zijn trouwens nogal wat Belgen naar Mexico afgezakt voor deze wedstrijd, die geldt als Latijn-Amerikaans kampioenschap.

Van Lierde komt na 39 minuten en 27 seconden als zesde uit het water, net na Pieter Heemeryck, maar amper tien seconden achter op de snelste zwemmer, Tim O’Donnell. De Menenaar nestelt zich daarna in een kopgroep van acht man, met o.a. ook Patrick Nilsson. Titelverdediger Michael Weiss zit daar niet bij, maar komt wel aansluiten, als is hij net te laat om Nilsson te pakken. Die mag als eerste aan de afsluitende marathon beginnen. Van Lierde komt als derde uit de wisselzone, met net geen minuut achterstand.

Weiss neemt dan al snel de koppositie over, met Van Lierde op zo’n drie minuten. De snelste loper in de eerste wedstrijdhelft is Tyler Butterfield. 11 minuten bedraagt zijn achterstand bij de wissel, halfweg volgt hij al op 1 minuut en 34 seconden van Weiss, en hij neemt na 28 kilometer zelfs de leiding over om te winnen in 7:44:01.

Van Lierde verliest nog zijn podiumplaats aan Mario de Elias. Hij finisht als zesde net onder de acht uur.