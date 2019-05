Van Marcke opent duurzaam distributiecentrum

Voor Van Marcke is het de grootste investering ooit. Het familiebedrijf bestaat dit jaar precies 90 jaar.

Duurzaam en efficiënt

Het nieuwe distributiecentrum op de Lar-Zuid in Aalbeke is 90.000 m2 groot. Het is een investering van 75 miljoen euro.

Met dit nieuwe distributiecentrum wil Van Marcke een voortrekker blijven in de sector. ‘Het is een huzarenstuk op het vlak van ecologische technieken’, zegt Van Marcke. ‘Het is een volledig CO2-neutraal en wateronafhankelijk gebouw. Alle diensten en afdelingen onder één en hetzelfde dak plaatsen, verhoogt de efficiëntie.'

(lees verder onder de foto)

Internationaal actief

De Groep Van Marcke telt zo'n 1.600 werknemers, onder wie 1.200 in ons land. De groep is commercieel actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Zwitersland, de VS en Malta. De omzet in 2018 was 483 miljoen euro.

De Groep is in 1929 gesticht door Raymond Van Marcke. Nu heeft Caroline Van Marcke de algemene leiding

Bekijk hier de timelapsevideo van de bouw: