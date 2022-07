"Van mer naar merde": Drukte aan kust laat sporen na

Een paar dagen mooi weer met extreme temperaturen brengt een hoop mensen naar de kust. En dat is niet ongezien voorbij gegaan. Gisterenavond lag het strand nog altijd vol, maar dan met afval: blikjes, papiertjes, flessen en zelfs luiers.

Gisteren in de late namiddag was het nog altijd druk aan zee. Hoogtij tegen de avond zorgde ervoor dat mensen halsoverkop hun plekje in het zand verlieten om verder op te schuiven naar de dijk. De sporen van die volksverhuizing waren duidelijk zichtbaar. Overal bleven restjes eten, drinken, flesjes, blikken, luiers en zelfs ligbedden liggen.

"Gedegouteerd"

De propere strandlopers hebben hun werk nu de stranden vol met afval liggen. "Letterlijk van mer naar merde", laten ze weten op Facebook met enkele filmpjes en foto's om de problematiek te schetsen.

"Gisterennamiddag begonnen enkele gedegouteerde strandbezoekers spontaan mee te ruimen. We hebben nu al tien zakken gevuld, enkel aan de vloedlijn in Oostende", klinkt het.