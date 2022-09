Van poepvalies tot vormingskoffer: Centrum voor Seksuele Opvoeding in Brugge blaast 50 kaarsjes uit

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding in Brugge viert haar vijftigste verjaardag met een nieuwe vormingskoffer. Met die koffer trekt de organisatie naar scholen en instellingen om seksuele vorming te geven. "Het is allemaal met de poepvalies begonnen."

CGSO Brugge ging in 1972 van start met medische consultaties in de Naaldenstraat. De focus lag toen vooral op anticonceptie en abortus, wat in ons land pas in 1990 toegelaten werd. Seksuele voorlichting was vroeger taboe, in de kerk maar ook op scholen.

Het vrijzinnige CGSO informeerde het volk met een - in die tijd - controversiële ‘poepvalies’. "Het heeft te maken met het werkwoord poepen dat in West-Vlaanderen beduidt wat het beduidt", zegt psycholoog Lieven Van Eeghem.

Van genderdiscussies tot wraakporno

Om de vijftigste verjaardag te vieren kreeg de vormingskoffer een update, aangepast aan de normen van vandaag. "Er zijn andere discussies: genderdiscussies, sexting, internet, wraakporno, dat zijn thema’s die in scholen en instellingen vaak aan bod komen. Daarom trekken we het open", zegt gedelegeerd bestuurder Chris Metsdagh.