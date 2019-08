Van Quickenborne dient klacht in wegens laster na beschuldiging positieve alcoholcontrole

Volgens Vlaams Belang zou Van Quickenborne na de voetbalwedstrijd tussen KV Kortrijk en Anderlecht van afgelopen zaterdag positief getest hebben tijdens een alcohol- en of drugscontrole.

Van Quickenborne: 'Dit is geen politiek meer, dit moet stoppen'

Vincent Van Quickenborne ontkent alles en neemt advocaat Jan Leysen in de arm. De burgemeester van Kortrijk dient klacht in wegens laster en eerroof tegen de mensen die het bericht op de Facebookpagina van Vlaams Belang hebben geplaatst. Op de persconferentie was Van Quickenborne trouwens zelf niet aanwezig. Jan Leysen: "Dit zijn lasterlijke aantijgingen en er is sprake van een doofpotoperatie waarbij ook de echtgenote van mijn cliënt wordt betrokken. Ook de politie wordt in dit verhaal meegesleurd. Vincent Van Quickenborne heeft genoeg van dit soort aantijgingen. Dit is geen politiek meer. Dit is iemand z'n reputatie krenken en iemand openbaar in discrediet brengen. Dit moet stoppen."

Vlaams Belang plaatste het bericht op sociale media.

"Omdat Van Quickenborne aan het hoofd staat van de politiezone, mag de politie geen alcohol- en drugstest afnemen van de burgemeester. Een moedige burger hield echter voet bij stuk en eiste dat ook de burgemeester, zoals gewone mensen, een test moet afleggen. Er werd dan maar een ploeg van een andere politiezone opgeroepen om de test af te nemen. Van Quickenborne testte positief op alcohol en/of drugs." Volgens Vlaams Belang heeft Van Quickenborne z'n wagen mogen laten staan en is z'n vrouw hem dan komen ophalen. Maar de burgemeester en ook de politie ontkennen dus alles.

Reynaert: 'Klacht bewijst enorme impact sociale media op politiek'

Volgens politicoloog Herwig Reynaert bewijst de klacht van burgemeester van Quickenborne de enorme impact van sociale media op de politiek. Als het echt om valse berichtgeving gaat van Vlaams Belang, vindt Reynaert dat Van Quickenborne gelijk heeft om naar de rechter te stappen. Het zou ook de eerste keer zijn dat er echt klacht ingediend wordt omdat via sociale media de geloofwaardigheid van politici ondermijnd wordt. Reynaert: "Het is een politiek om via sociale media allerlei verhalen de wereld in te sturen en hopen dat mensen denken dat er rook is en dus zal er ook wel vuur zijn. Dat is een heel kwalijke zaak. Dit gebeurt niet alleen in West-Vlaanderen, maar in de hele wereld en dat houdt gevaren in voor de democratie. Wie gaat uiteindelijk nog het onderscheid maken tussen echt nieuws en fake nieuws?" Volgens Reynaert wordt zo niet enkel de geloofwaardigheid van de burgemeester aangetast. Het Facebookbericht wil volgens de professor ook doelbewust het vertrouwen in de politiek en in de meer traditionele media op de helling te zetten. De groeiende impact van sociale media bleek ook al bij de laatste verkiezingen.