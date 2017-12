Van Quickenborne krijgt slag in gezicht

Burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne (44), kreeg donderdagavond in zijn eigen stad een vuistslag in het gezicht.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De burgemeester werd eerder door zijn aanvaller aangesproken in een bar in de Leiestraat. Toen Van Quickenborne de zaak verliet werd hij achtervolgd door de dronken man. Eenmaal buiten kreeg hij een vuistslag in het gezicht. De burgemeester zal nu een klacht indienen tegen onbekenden.