Van Quickenborne legt eed af als minister

Van Quickenborne wordt Minister van Justitie en de Noordzee, en ook vicepremier. Van Quickenborne is zo niet langer burgemeester van Kortrijk.

De nieuwe regering zit vandaag meteen al samen voor de eerste ministerraad.

Dit is de volledige federale regering

Alexander De Croo (Open Vld) is eerste minister. De 44-jarige De Croo, zoon van minister van staat Herman, was eerder partijvoorzitter en vicepremier.

Pierre-Yves Dermagne (PS) is vicepremier en minister van Economie en Werk. Dermagne (39) is burgemeester van Rochefort (provincie Namen) en was eerder Waals minister, waar hij schoon schip moest maken in de saga rond het Luikse intercommunalevehikel Nethys. Hij geldt als een regionalist en vertrouweling van partijvoorzitter Paul Magnette.

Sophie Wilmès (MR) is vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Handel en de biculturele instellingen. De 45-jarige Wilmès was tot vandaag premier. In de regering-Michel was ze minister van Begroting. Wilmès komt uit Sint-Genesius-Rode, een faciliteitengemeente in de Brusselse rand.

Georges Gilkinet (Ecolo) is vicepremier en minister van Mobiliteit. Gilkinet (49) komt uit Assesse (Namen) en zetelde sinds 2007 onafgebroken in de Kamer, waar hij zich onder meer vastbeet in de onderzoekscommissie-Kazachgate.

Vincent Van Peteghem (CD&V) is vicepremier, minister van Financiën en institutionele hervormingen. Van Peteghem (39) is burgemeester van De Pinte (Oost-Vlaanderen) en zetelde al in de Kamer en het Vlaams Parlement.

Frank Vandenbroucke (sp.a) wordt vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Vandenbroucke (64) was eerder partijvoorzitter, federaal en Vlaams minister. Hij verliet de politiek in 2011 om zich toe te leggen op zijn werk als academicus. Hij komt uit Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant.

Petra De Sutter (Groen) wordt vicepremier en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken. De Sutter is hoogleraar gynaecologie aan de Gentse Universiteit en fertiliteitsdeskundige. Ze was senator en tot vandaag Europees parlementslid. De Sutter (57) komt uit Horebeke in Oost-Vlaanderen.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is vicepremier en minister van Justitie en wordt ook bevoegd voor de Noordzee. De 47-jarige Van Quickeborne was eerder senator, Kamerlid, staatssecretaris en minister. Hij was tot vandaag ook burgemeester van Kortrijk.

Karine Lalieux (PS) is minister van Pensioenen. De 56-jarige Lalieux, ex-Kamerlid en tot vandaag OCMW-voorzitter in Brussel-stad, krijgt ook Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een Handicap als bevoegdheden. Ook het Brusselse investeringsfond Beliris behoort tot haar takenpakket.

Ludivine Dedonder (PS) is minister van Defensie. Dedonder (43) komt uit Doornik en was sinds de verkiezingen van vorig jaar Kamerlid. Ze wordt de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

Annelies Verlinden (CD&V) is minister van Binnenlandse Zaken. De voor het grote publiek onbekende Verlinden (42) is advocate en komt uit Schoten, waar ze enkele jaren gemeenteraadslid was voor CD&V.

Meryame Kitir (sp.a) is minister van Ontwikkelingssamenwerking en grootstedenbeleid. De 40-jarige Kitir was tot vandaag fractieleider in de Kamer. Ze komt uit Genk in Limburg.

David Clarinval (MR) is minister van Middenstand, Landbouw en institutionele zaken. De 44-jarige Clarinval was minister van Begroting en vicepremier in de regering-Wilmès. Hij komt uit Bièvre in de provincie Namen.

Zakia Khattabi (Ecolo) is minister van Leefmilieu en Klimaat. De 44-jarige Khattabi uit Elsene was eerder partijvoorzitter en zetelde al in het Brussels parlement, de Senaat en de Kamer.

Tinne Van der Straeten (Groen) is minister van Energie. Advocate en specialiste klimaat- en milieurecht Van der Straeten (42) komt uit Koekelberg en zetelde al in de Kamer.

Sammy Mahdi (CD&V, 31 jaar, Vilvoorde) is staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ook bevoegd voor de Nationale Loterij.

Thomas Dermine (PS, 34, Charleroi) is staatssecretaris voor het relancebeleid, wetenschapsbeleid en strategische investeringen.

Eva De Bleeker (Open Vld, 46 jaar, Hoeilaart) is staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken.

Sarah Schlitz (Ecolo, 33 jaar, Luik) is staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

Mathieu Michel (MR) is staatssecretaris onder meer Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen.

