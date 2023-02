Van Quickenborne reageert voor het eerst op geplande staking politievakbonden

Minister Van Quickenborne reageert voor het eerst over de geplande staking van de politievakbonden over zijn bescherming. Ze willen meer informatie over hun eigen veiligheid als ze moeten instaan voor de bescherming na een verijdelde ontvoering en bedreigingen uit het drugsmilieu.

"Ik waardeer in het bijzonder het werk dat de politie levert, niet alleen in mijn dossier maar ook in vele andere dossiers. Maar als het specifiek over deze elementen gaat is dat een zaak van de politiezone en van de korpschef. Het is hij die de beslissingen neemt. Dus ik doe dat als minister van justitie niet", klinkt het.

De politievakbonden willen nog altijd overleggen. Als er op 1 maart geen akkoord is, zullen ze staken. Dat betekent niet dat van Quickenborne dan geen bescherming meer geniet. Dan worden er agenten opgevorderd om zijn privéwoning in Kortrijk te bewaken en hem te begeleiden tijdens verplaatsingen.

Bekijk ook