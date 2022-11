Van Quickenborne stapt niet op

"Jarenlang straffeloosheid"

Volgens de vakbonden is geweld tegen politiemensen op dit moment geen prioriteit bij justitie. “Er heerst al jarenlang een straffeloosheid in Brussel over geweld tegen de politie. Agenten voelen zich op dit moment echt in de steek gelaten”, zegt Carlo Medo van het NSPV aan VRT NWS. Ook het VSOA, een andere politievakbond, neemt de West-Vlaamse minister zwaar op de korrel.

Goeiemorgen minister @VincentVQ . Deze morgen nog in de spiegel durven te kijken? Wat gaat u dadelijk de bevolking weer wijs maken op @radio1be ? Wij luisteren aandachtig mee, dat weet u wel. @TeamJustitie — VSOA POLITIE (@VSOAPOLITIE) November 12, 2022

"Er is nultolerantie tegenover geweld op politie"

Minister Van Quickenborne zelf houdt vol dat er al sinds 2020, één maand na zijn aantreden als minister van Justitie, een nultolerantie is voor geweld tegen politie. “Zodra er geweld is met minstens een dag arbeidsongeschiktheid, wordt dat vervolgd”, vertelt Van Quickenborne in 'De Ochtend' op Radio 1. "Er wordt niet geseponeerd."

De minister van Justitie wil zich zo snel mogelijk verantwoorden, ook voor het parlement. Dat kan komende maandag al. "Ik zal daar volledige transparantie en duidelijkheid bieden", aldus Van Quickenborne op Radio 1.

Op 28 november is er een nationale manifestatie van de politievakbonden om het geweld tegen de politie aan te klagen.