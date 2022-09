Van Quickenborne vanuit safehouse: "Ik zal niet opgeven, we gaan de strijd verder aan"

Vincent Van Quickenborne had een ontvoeringspoging nooit gedacht toen hij minister van Justitie werd. Dat zegt hij aan onze redactie vanuit het safehouse waar hij al vijf dagen verblijft met zijn gezin. "Als dat zo dichtbij komt, rond de woning waar je kinderen slapen, dat is hard."

Van Quickenborne zit ondergedoken op een geheime locatie met zijn echtgenote en twee kinderen nadat een poging om hem te ontvoeren aan zijn woning in Kortrijk werd verijdeld. Vier Nederlandse verdachten die banden hebben met het drugsmilieu zijn intussen opgepakt.

"Strijd gaat verder"

"De strijd gaat onverminderd door", zegt Vincent Van Quickenborne aan Focus en WTV. "Het feit dat ze in het nauw gedreven zijn, ik zal me nooit laten intimideren door die gangsters."

Voor de minister is het vooral hard dat ook zijn kinderen en vrouw dit moeten ondergaan. "Als minister heb je wel vaker te maken met dit soort bedreigingen. Ik ben ooit met de dood bedreigd, moest een tijdje onder politiebescherming leven, maar mijn gezin heeft hier niet voor gekozen."

Toch had de minister dit nooit verwacht. "Ik ben niet minister van Justitie geworden met het idee dat ik ooit mogelijks ontvoerd zou worden. Ik heb me de voorbije dagen vaak de vraag gesteld waarom mij en waarom nu." De minister verwijst daarmee naar de Sky ECC-zaak uit november 2020 waarmee alles in een versnelling is gekomen. Toen konden er honderden mensen in ons land gearresteerd worden en is er volgens de minister meer dan 13 miljard euro aan drugs onderschept in Antwerpen.

"Ga me niet anders gedragen"

Hoelang de minister en zijn gezin nog ondergedoken moeten leven, is onduidelijk. "Ik pas mij aan aan de adviezen van de veiligheidsmensen. Zij weten wat nu goed is. Maar ik ga me zeker niet anders gedragen. Ik heb er geen probleem mee om te tonen dat die mensen niet ongestraft hun gang kunnen gaan. We zullen blijven strijden tegen die criminelen", zegt Van Quickenborne.

"De zondag alleen naar de bakker gaan, is voorbij, zolang ik minister van Justitie ben."

Meest concrete ontvoeringspoging

De plannen om minister Van Quickenborne waren heel concreet. In Nederland zijn er al eerder toestanden gebeurd in het drugsmilieu. Daarbij werden bijvoorbeeld een advocaat en een misdaadjournalist vermoord.

Op de vraag of we deze nieuwe fase ook bij ons ingaan reageert de minister strijdvaardig: "Wat ik meemaak is voor bepaalde magistraten en politiemensen al jaren realiteit. Die mensen staan dagelijks in de vuurlinie voor alle burgers. Zij krijgen ook de nodige beveiliging. Er staan in ons land 200 mensen onder beveiliging. We doen er alles aan om hen te beschermen. Maar het is aan mij als minister van Justitie om die strijd aan te gaan. Ik zal niet opgeven."

Bekijk hier het volledige interview: