Van Reybrouck genomineerd voor Europese persprijs

Zijn artikel over de manier waarop media omgaan met terreuraanslagen, gepubliceerd op het Nederlandse journalistieke platform "De Correspondent", staat op de shortlist in de categorie opiniestukken. De laureaten worden op 14 maart bekendgemaakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

In totaal zijn 25 artikels uit 19 verschillende landen genomineerd voor verschillende categorieën van de European Press Prize. In de categorie "The Opinion Award 2018" staan zes genomineerden, onder wie ook de Belgische auteur David Van Reybrouck. Van Reybrouck is genomineerd voor een stuk dat hij in de zomer van 2017 publiceerde op "De Correspondent". Het gaat om een opiniestuk waarin hij het heeft over de manier waarop de media omgaan met terreuraanslagen. Media moeten volgens Van Reybrouck bewuster omgaan met de manier waarop ze over zelfmoordterroristen schrijven.