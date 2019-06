Van Sande wil voorwaardelijke straf

In de correctionele rechtbank van Veurne is vier jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd tegen acteur Guy Van Sande (56). In hetzelfde kinderpornodossier werd drie jaar effectief geëist voor een professor van de Universiteit Antwerpen. Beiden hopen op een straf met uitstel.

De bal ging aan het rollen toen een man uit Diksmuide door zijn vrouw betrapt werd. E.I. werd verplicht om de feiten van kinderporno op te biechten aan de politie. Tijdens dat lopende onderzoek naar kinderporno kwamen de Veurnse speurders in juni 2016 bij twee verdachten uit het Antwerpse terecht. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Een professor van de Universiteit Antwerpen werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zat een tijdje in voorhechtenis. Guy Van Sande werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten. Toen de heisa losbrak, nam de acteur ook ontslag als schepen voor N-VA in Edegem.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne vervolgde drie beklaagden voor bezit, productie en verspreiding van kinderporno. De acteur gaf toe dat hij de bewuste chatroom bezocht, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak. Aan de raadkamer vroegen Van Sande en Frank P. opschorting van straf, terwijl de verdediging van de Diksmuidenaar de buitenvervolgingstelling pleitte. Het trio werd door de raadkamer echter wel degelijk naar de correctionele rechtbank verwezen.

Eén verdachte overleden

Bij de start van het eigenlijke proces bleek de zestiger uit Diksmuide recent overleden. E.I. was al langer ernstig ziek. Bovendien werd eind mei kanker in een vergevorderd stadium vastgesteld. Volgens zijn advocaat Pieterjan Dens had ook de onzekerheid over het nakende proces een invloed op zijn medische toestand. Door zijn overlijden kan de man uiteraard niet langer vervolgd worden.

Voor Van Sande en Frank P. werd op het proces respectievelijk vier en drie jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd. Het openbaar ministerie wees in een uitgebreid requisitoir op de ernst van de feiten. De procureur haalde enkele mogelijke probatievoorwaarden aan, maar drong toch aan op een effectieve bestraffing.

De verdediging verwees tijdens de pleidooien naar het drugsprobleem van de beklaagden. Vooral cocaïnegebruik zou een ontremmend effect gehad hebben. De beklaagden zijn ook bereid om zich voor hun probleem te laten begeleiden. In die omstandigheden vroegen beide advocaten om hun cliënt een straf met uitstel op te leggen. Aan dat uitstel zouden de komende vijf jaar strenge voorwaarden verbonden zijn. Na afloop van de zitting wensten meester Sven Mary en meester Katrien Van Der Straeten niet te reageren.

Nooit seksueel contact

De beklaagden kregen zoals gebruikelijk het laatste woord en benadrukten dat ze zelf nooit seksueel contact zochten met minderjarigen. Van de spijtbetuigingen waren de burgerlijke partijen alleszins niet overtuigd. "Tot op vandaag is er geen inzicht in de ernst van de feiten. Meneer Van Sande heeft zelfs letterlijk gezegd dat hij terug contact wil met zijn stiefdochter. Dan besef je niet hoe ernstig deze zaak is", aldus meester Iris Exelmans.

Voor Child Focus vorderde meester Bart Verbelen een symbolische euro schadevergoeding. "Child Focus vraagt een signaal voor alle kinderen die slachtoffer worden van misbruik om kinderporno te produceren. Wij willen een stem geven aan alle kinderen die niet geïdentificeerd zijn", verklaarde directeur Heidi De Pauw.

Op vraag van de verdediging werd de zaak woensdag achter gesloten deuren behandeld. De burgerlijke partijen en het openbaar ministerie hebben zich niet verzet tegen die demarche. Het vonnis zal uiteraard wel openbaar uitgesproken worden. De rechtbank zal uitspraak doen op de zitting van vrijdag 12 juli.

