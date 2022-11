Van unieke toiletten tot cel bendeleider Baekelandt: Boek 'Brugge Ongezien' toont bijzondere plekjes

Wist je dat Bruggelingen voor de Tweede Wereldoorlog in de kelders van het het Guilini zwembad een bad gingen nemen? En dat het hoogste toilet van Brugge in het Belfort staat, net achter het uurwerk?

Je vindt het allemaal in een nieuw boek over Brugge met 50 bijzondere plekjes die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek.

(lees verder onder de foto)

Toiletten

In het boek “Brugge ongezien" staat een vijftigtal bekende maar ook minder bekende locaties waar je als Bruggeling of toerist niet zomaar binnenstapt. Opvallend, er staan ook enkele toiletten in het boek waaronder een toilet in het stadsarchief.

Leuk weetje is ook dat Bruggelingen voor de Tweede Wereldoorlog een bad gingen nemen in de kelder van het Guilini-zwembad, de baden staan er nog steeds. De auteurs konden ook binnen in privéwoningen.

(lees verder onder de foto)

Verrassende plekjes

De drie auteurs, Nico Blontrock, Chris Weymeis en Rudy De Nolf, zijn stuk voor stuk Brugge-kenners en toch deden ook nog enkele verrassende ontdekkingen. Zoals een kamertje van de burgemeester in de stadsschouwburg. En ook de cel waar bendeleider Baekelandt in 1803 zou gezeten hebben.

'Brugge Ongezien' mikt met teksten in het Nederlands, Frans en Engels ook op toeristen.