Van Volcem (Open VLD) pleit voor afschaffing erfbelasting tussen partners

Op een erfenis moet erfbelasting betaald worden. Hoeveel erfbelasting men moet betalen, hangt af van de graad van verwantschap van de erfgenaam met de overledene, de omvang van de nalatenschap en de samenstelling van de erfenis (roerend en onroerend goed).

Jaarlijks int de Vlaamse overheid 1,6 miljard euro aan erfbelasting. Aan de erfbelasting is door de jaren heen gesleuteld. Zo voorzag een hervorming in 2018 in nieuwe vrijstellingen voor de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner. Op roerende goederen (spaargeld, beleggingsportefeuille,...) kwam er een vrijstelling op de eerste schijf van 50.000 euro.