Van Zandweghe en Brys naar halve finale op EK Roeien

In het Poolse Poznan is het Europees Kampioenschap vandaag gestart. Na 13 maanden zonder internationale competitie kunnen de Belgische roeiers zich eindelijk nog eens meten met hun tegenstanders. Van Zandweghe en Brys kwamen het laatst in actie op het wereldkampioenschap in Linz eind augustus vorig jaar. Daar haalden ze een Olympisch ticket binnen. In hun eerste wedstrijd na de Coronastop kwamen Van Zandweghe en Brys slechts nipt tekort tegen Duitsland. De Duitsers finishten in 6.15.76. Het Belgische lichtgewichtduo klokte minder dan een seconde later af op 6.15.65. De halve finale is morgenvoormiddag. In 2019 pakten de Bruggeling en de Oost-Vlaming nog brons op het EK.