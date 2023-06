Vanaf 2024 ook een Last Post in Washington

Volgende maandag reist de Ieperse Last Post Association, met twee klaroeners, naar New York & Washington. Dat gebeurt op uitnodiging van de Doughboy Foundation en Taps for Veterans die vanaf 2024 ook een dagelijkse Last Postplechtigheid willen opstarten in Washington.

Op 13 september 2024 vindt in Washington de officiële opening plaats van het nieuwe VS-memoriaal van de Eerste Wereldoorlog en dit in aanwezigheid van president Biden. De organisatie is in handen van de World War One Centennial Commission. Zij willen, naar analogie met Ieper, ook een dagelijkse Last Post (‘Taps’) organiseren aan het nieuwe memoriaal ter ere van alle Amerikaanse soldaten. Het nieuwe memoriaal is gelegen in Pershing Park, naast het Witte Huis.

Ondervoorzitter Mathieu Mottrie: “De Last Post Association is bijzonder verheugd en vereerd te kunnen meewerken aan de opstart van de dagelijkse plechtigheid in Washington. Wij vieren op 2 juli 2023 de 95e verjaardag van de allereerste Last Post op 2 juli 1928. We stellen graag onze ervaring en expertise ter beschikking van de Amerikaanse initiatiefnemers. We zullen trouwens in september 2024 opnieuw afreizen naar de VS voor het blazen van de Last Post op de officiële opening van het nieuwe memoriaal.”